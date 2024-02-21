Совладелец «МЮ» Рэтклифф назвал главное воспоминание, связанное с манкунианцами

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф поделился ключевым воспоминанием об игре «красных дьяволов».

«Моё лучшее воспоминание, связанное с «Юнайтед» — это, несомненно, победа в финале Лиги чемпионов 1999 года. Я находился на игре со своим сыном, которому было около 11 лет. Последние три минуты были незабываемы. Это замечательный момент, который останется навсегда в моей памяти», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в сезоне-1998/1999 «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче «Баварию» со счётом 2:1. Манкунианцы пропустили быстрый гол и уступали вплоть до 90-й минуты. Однако в добавленное время «красным дьяволам» удалось забить два мяча усилиями Тедди Шерингема и Уле-Гуннара Сульшера.