Джим Рэтклифф официально стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф официально стал совладельцем английского «Манчестер Юнайтед», завершив покупку 25% акций клуба.

«Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» – большая честь и большая ответственность. Это знаменует завершение сделки, но только начало нашего пути к возвращению «Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола», — приводит слова Рэтклиффа журналист Бен Якобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Также в рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».