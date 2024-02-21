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Игрок «Ростова» Сако: Кот-д’Ивуар обыграл бы сборную России

Игрок «Ростова» Сако: Кот-д’Ивуар обыграл бы сборную России
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Ивуарийский защитник «Ростова» Умар Сако заявил, что сборная Кот-д’Ивуара обыграла бы национальную команду России.

«Кот-д’Ивуар, скорее всего, обыграл бы сборную России. Выше ли у нас уровень футбола? Нет. Наши игроки, выступающие за национальную команду, играют в топовых клубах Европы», — приводит слова Сако «РБ Спорт».

Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы над Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), Камеруном в Москве (1:0) и Кубой в Волгограде (8:0).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение произошло и во многих других видах спорта, помимо футбола.

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