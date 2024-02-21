«Порту» — «Арсенал»: командам не удалось забить в первом тайме

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются португальский «Порту» и английский «Арсенал». Команды играют на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступает Сердар Гёзюбююк (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в матче плей-офф Лиги чемпионов 14 лет назад. Тогда команды выявляли сильнейшего на стадии 1/8 финала. В домашнем матче «Порту» одолел «Арсенал» — 2:1, однако в ответной игре «канониры» разгромили португальцев со счётом 5:0.

Напомним, «Порту» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Барселоной», «Шахтёром» и «Антверпеном». «Арсенал», в свою очередь, отобрался в 1/8 финала, заняв первое место в квартете с ПСВ, «Севильей» и «Лансом».