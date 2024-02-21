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Стал известен четвёртый кандидат на замену Тухелю в «Баварии» — Kicker

Стал известен четвёртый кандидат на замену Тухелю в «Баварии» — Kicker
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери стал четвёртым кандидатом на замену Томасу Тухелю в мюнхенской «Баварии», сообщает Kicker.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенского клуба рассматривает Хаби Алонсо («Байер»), Зинедина Зидана (без клуба) и Себастьяна Хёнесса («Штутгарт») на должность главного тренера команды.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего леверкузенского «Байера» составляет восемь очков.

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