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Томас Тухель после ухода из «Баварии» хочет тренировать в Англии — The Telegraph

Томас Тухель после ухода из «Баварии» хочет тренировать в Англии — The Telegraph
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель после ухода из команды летом хочет тренировать в Англии, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Тухель рассматривает в качестве перспективных мест работы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии. Мерсисайдцы ищут сейчас тренера на замену Юргену Клоппу, а будушее Гарета Саутгейта в национальной команде неизвестно. Сообщается, что немецкий специалист мог возглавить Англию после чемпионата мира 2022 года, когда был без работы.

Кроме того, неудача в «Баварии» не повлияет на репутацию Тухеля в футбольном мире, так как все знают, с какими сложностями он столкнулся в Мюнхене, и учитывают тот факт, что в «Баварии» неудачно себя проявил не только он. Последним тренером, сумевшим привить «Баварии» свои идеи, считают Пепа Гвардиолу.

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