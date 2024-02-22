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«Ливерпуль» разгромил «Лутон» в матче АПЛ, забив два мяча за три минуты

«Ливерпуль» разгромил «Лутон» в матче АПЛ, забив два мяча за три минуты
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Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. Мерсисайдцам удалось одержать разгромную победу — 4:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лутон» открыл счёт уже на 12-й минуте — отличился форвард Чидози Огбене. Гости долго удерживали преимущество, пока «Ливерпуль» не забил дважды на 56-й и 58-й минутах. Голами отметились Вирджил ван Дейк и Коди Гакпо. Ещё спустя 13 минут отличился Луис Диас. На 90-й минуте точку в матче поставил хавбек хозяев Харви Эллиотт — 4:1.

На данный момент после 26 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 60 очков. Мерсисайдцы опережают «Манчестер Сити» на четыре очка, при этом у «горожан» имеется игра в запасе. «Лутон», в свою очередь, находится в зоне вылета — на 18-м месте с 20 очками в активе.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
21 февраля 2024, среда. 22:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Лутон Таун
Лутон
0:1 Огбене – 12'     1:1 ван Дейк – 56'     2:1 Гакпо – 58'     3:1 Диас – 71'     4:1 Эллиотт – 90'    
Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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