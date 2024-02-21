Салах и Нуньес могут пропустить финал Кубка лиги с «Челси»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах и нападающий Дарвин Нуньес могут не принять участия в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси». Оба футболиста не попали в заявку мерсисайдцев на сегодняшний матч 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном». Ранее стало известно, что ещё два ключевых футболиста мерсисайдцев — защитник Трент Александер-Арнольд и хавбек Доминик Собослаи —пропустят решающий матч турнира.

Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече были сильнее в серии пенальти.

В текущем сезоне на счету Салаха 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 10 результативными передачами. Нуньес, в свою очередь, провёл 37 игр и сумел забить 13 мячей, а также оформил 11 ассистов.