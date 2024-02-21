Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах и Нуньес могут пропустить финал Кубка лиги с «Челси»

Салах и Нуньес могут пропустить финал Кубка лиги с «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах и нападающий Дарвин Нуньес могут не принять участия в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси». Оба футболиста не попали в заявку мерсисайдцев на сегодняшний матч 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном». Ранее стало известно, что ещё два ключевых футболиста мерсисайдцев — защитник Трент Александер-Арнольд и хавбек Доминик Собослаи —пропустят решающий матч турнира.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече были сильнее в серии пенальти.

В текущем сезоне на счету Салаха 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 10 результативными передачами. Нуньес, в свою очередь, провёл 37 игр и сумел забить 13 мячей, а также оформил 11 ассистов.

Турнирная сетка Кубка лиги - 2023/2024
Материалы по теме
Ещё два основных игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги с «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android