«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Ювентуса» Бремером — Goal

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником туринского «Ювентуса» Бремером, сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба готово расстаться с 26-летним игроком обороны исключительно за сумму в размере не менее € 75 млн. Также отмечается, что на бразильского футболиста претендуют ещё мадридский «Реал» и «Арсенал».

Бразильский защитник Бремер перешёл в «Ювентус» из «Торино» летом 2022 года за € 44 млн. В текущем сезоне защитник провёл за «бьянконери» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.