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Де Пауль ответил на вопрос о возвращении в Серию А на фоне слухов об интересе «Ювентуса»

Де Пауль ответил на вопрос о возвращении в Серию А на фоне слухов об интересе «Ювентуса»
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Аргентинский хавбек мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль ответил на вопрос журналистов, планирует ли возвращаться в Серию А, после поражения от «Интера» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Арнаутович – 79'    

«У меня нет таких планов. Я счастлив в «Атлетико», хочу остаться здесь надолго», – приводит слова Де Пауля Sport Mediaset.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

29-летний полузащитник выступал в Италии за «Удинезе» с 2016 по 2021 год, после чего и перебрался в «Атлетико» за € 35 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что летом прошлого года аргентинца связывали с переходом в «Ювентус», однако сделка так и не состоялась. Ситуация повторилась в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне аргентинский хавбек сыграл во всех турнирах за клуб в 32 матчах, в которых сделал пять результативных передач. Срок соглашения контракта с мадридским «Атлетико» у аргентинца истекает летом 2026-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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