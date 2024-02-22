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Левандовски высказался о перспективах молодых игроков в «Барселоне»

Левандовски высказался о перспективах молодых игроков в «Барселоне»
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал перспективы молодых игроков команды после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

«У нас много молодых игроков. И нам нужно ещё немного времени, чтобы их эффективность в еврокубках повысилась. Я думаю, что у команды большой потенциал, и теперь у нас есть две недели на подготовку.

Мы должны сделать шаг вперёд как команда. Благодаря своему опыту я стараюсь помочь молодым игрокам. Педри — очень хороший игрок, и мы всегда ожидаем от него высокого уровня. Я уверен, что в следующих играх он будет играть лучше.

Я провёл в «Барселоне» полтора года, но мне было важно выучить язык, чтобы разговаривать с товарищами по команде, в том числе, помогать молодым игрокам», — приводит слова Левандовски Marca.

Напомним, на 60-й минуте Левандовски забил единственный гол «Барселоны» в этом матче с передачи Педри. На 75-й минуте Виктор Осимхен сравнял счёт, подведя итоговый результат встречи.

Ответная игра между командами пройдёт 12 марта в столице Каталонии.

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