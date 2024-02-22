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«Ливерпуль» достиг уникального достижения в топ-5 лигах Европы

«Ливерпуль» достиг уникального достижения в топ-5 лигах Европы
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«Ливерпуль» – первая команда пяти ведущих европейских лиг в текущем сезоне, в составе которой сразу пяти футболистам удалось отметиться десятью или более голами во всех турнирах. Об этом сообщает Opta Sport.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
21 февраля 2024, среда. 22:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Лутон Таун
Лутон
0:1 Огбене – 12'     1:1 ван Дейк – 56'     2:1 Гакпо – 58'     3:1 Диас – 71'     4:1 Эллиотт – 90'    

По информации источника, Луис Диас, забивший гол в ворота «Лутона», стал пятым игроком «Ливерпуля», достигшим отметки в десять забитых мячей в текущем сезоне. До Диаса это сделали Мохамед Салах (19 голов), Диогу Жота (14), Дарвин Нуньес (13) и Коди Гакпо (11).

На данный момент после 26 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 60 очков. Мерсисайдцы опережают «Манчестер Сити» на четыре очка, при этом у «горожан» имеется игра в запасе.

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