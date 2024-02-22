Тренер «Порту» Консейсау: наш оппонент дольше держал мяч, но мы были острее

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался насчёт победы своей команды в матче 1/8 Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0).

«Игроки должны быть рады своему выступлению. У нас было время на подготовку, но с мотивацией проблем не было. Команда прекрасно поняла, что надо было соответствовать высокому уровню оппонента, чтобы можно было с ним бороться. Это была хорошая игра уровня Лиги чемпионов. Наши соперники дольше держали мяч, но мы были острее.

Мы отлично доставляли мяч на фланги, а их заставляли смещаться в центр. Мы смогли реализовать всё, что задумали, даже на стандартах. Поздравляю своих игроков с этим», — приводит слова Консейсау пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Порту» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Барселоной», «Шахтёром» и «Антверпеном». «Арсенал», в свою очередь, отобрался в 1/8 финала, заняв первое место в квартете с ПСВ, «Севильей» и «Лансом».