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Тренер «Порту» Консейсау: наш оппонент дольше держал мяч, но мы были острее

Тренер «Порту» Консейсау: наш оппонент дольше держал мяч, но мы были острее
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался насчёт победы своей команды в матче 1/8 Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Галено – 90+4'    

«Игроки должны быть рады своему выступлению. У нас было время на подготовку, но с мотивацией проблем не было. Команда прекрасно поняла, что надо было соответствовать высокому уровню оппонента, чтобы можно было с ним бороться. Это была хорошая игра уровня Лиги чемпионов. Наши соперники дольше держали мяч, но мы были острее.

Мы отлично доставляли мяч на фланги, а их заставляли смещаться в центр. Мы смогли реализовать всё, что задумали, даже на стандартах. Поздравляю своих игроков с этим», — приводит слова Консейсау пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Порту» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Барселоной», «Шахтёром» и «Антверпеном». «Арсенал», в свою очередь, отобрался в 1/8 финала, заняв первое место в квартете с ПСВ, «Севильей» и «Лансом».

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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