«Барселона» под руководством Хави выиграла только 35% матчей в еврокубках

Главный тренер «Барселоны» Хави выиграл 8 из 23 матчей в еврокубках во главе «Барселоны» за три сезона, что составляет всего 35%.

Отметим, испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нём у «Барселоны» шесть побед, три ничейных результата и шесть поражений в матчах Лиги чемпионов, а также две победы, четыре ничьи и два поражения в Лиге Европы.

Напомним, сегодня «Барселона» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сыграла вничью с «Наполи» в гостях со счётом 1:1. На 60-й минуте Левандовски забил единственный гол «Барселоны» в этом матче с передачи Педри. На 75-й минуте Виктор Осимхен сравнял счёт, подведя итоговый результат встречи.

Ответная игра между командами пройдёт 12 марта в столице Каталонии.

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