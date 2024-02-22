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«Барселона» под руководством Хави выиграла только 35% матчей в еврокубках

«Барселона» под руководством Хави выиграла только 35% матчей в еврокубках
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Главный тренер «Барселоны» Хави выиграл 8 из 23 матчей в еврокубках во главе «Барселоны» за три сезона, что составляет всего 35%.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

Отметим, испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нём у «Барселоны» шесть побед, три ничейных результата и шесть поражений в матчах Лиги чемпионов, а также две победы, четыре ничьи и два поражения в Лиге Европы.

Напомним, сегодня «Барселона» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сыграла вничью с «Наполи» в гостях со счётом 1:1. На 60-й минуте Левандовски забил единственный гол «Барселоны» в этом матче с передачи Педри. На 75-й минуте Виктор Осимхен сравнял счёт, подведя итоговый результат встречи.

Ответная игра между командами пройдёт 12 марта в столице Каталонии.

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