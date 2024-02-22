Спортдиректор «Барселоны» Деку высказался об отставке Хави по окончании сезона

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку, в прошлом выступавший за клуб, после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1) прокомментировал будущую отставку Хави.

«Мне грустно из-за того, что Хави уйдёт. Он — часть нашего проекта. Но он приял полностью самостоятельное решение, это точно его личное решение. Главное, что команда правильно отреагировала на это. У неё сейчас всё хорошо», — приводит слова Деку Sky Sport Italia.

Отметим, испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. Ранее Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. На данный момент, во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне 2022/23 и Суперкубок Испании в том же году.

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