Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Барселоны» Деку высказался об отставке Хави по окончании сезона

Спортдиректор «Барселоны» Деку высказался об отставке Хави по окончании сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку, в прошлом выступавший за клуб, после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1) прокомментировал будущую отставку Хави.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

«Мне грустно из-за того, что Хави уйдёт. Он — часть нашего проекта. Но он приял полностью самостоятельное решение, это точно его личное решение. Главное, что команда правильно отреагировала на это. У неё сейчас всё хорошо», — приводит слова Деку Sky Sport Italia.

Отметим, испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. Ранее Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. На данный момент, во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне 2022/23 и Суперкубок Испании в том же году.

Материалы по теме
«Барселона» под руководством Хави выиграла только 35% матчей в еврокубках
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android