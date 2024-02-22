Игрок «Рубина» Безруков: Слуцкий, Карпин и Рахимов спокойно могут работать в Европе

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал, кто из российских тренеров смог бы работать в Европе.
«Слуцкий, Рахимов и Карпин — тренеры европейского уровня, спокойно могут работать в Европе. По каким-то обстоятельствам или своему желанию сейчас они там не работают. В тренировочном процессе чувствуется, что они способны тренировать в Европе и добиваться успехов», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Леонид Слуцкий в декабре 2023 года возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Контракт 52-летнего специалиста с командой рассчитан до декабря 2024 года. Слуцкий пробовал свои силы в европейских клубах: «Халл Сити» (с июня по декабрь 2017 года) и «Витессе» (с июля 2018-го по ноябрь 2019-го).
Валерий Карпин с марта 2022 года работает в «Ростове», а также возглавляет сборную России. 55-летний тренер в сезоне-2014/2015 возглавлял испанскую «Мальорку».
Рашид Рахимов тренирует «Рубин» с апреля 2023 года. Под руководством 58-летнего специалиста казанский клуб выиграл Первую лигу в сезоне-2022/2023.
Полностью интервью с Русланом Безруковым читайте на «Чемпионате» в 10:00.