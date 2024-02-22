Экс-игрок «Ростова» Безруков рассказал, какой совет ему дал Павел Мамаев

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков, ранее выступавший за «Ростов», рассказал о совете, который дал ему экс-футболист ростовчан Павел Мамаев. Также Безруков рассказал, что Мамаев помогал ему с адаптацией в команде.

«Я бы не сказал, что у Мамаева тяжёлый характер. Павел мне помогал первое время освоиться в команде. Он мне дал совет раскрепоститься и получать удовольствие. Когда приходишь в основную команду, начинаешь себя накручивать и переживать. А Паша мне сказал: «Расслабься и делай то, что умеешь». Это помогло мне показывать свой уровень. Я тоже читал про него много новостей, о его репутации, но в общении он мне показался хорошим человеком», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полностью интервью с Русланом Безруковым читайте на «Чемпионате» в 10:00