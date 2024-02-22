Адвокат Промеса: решение суда не окончательное, а без этого каждый подозреваемый невиновен

София Хоф, адвокат нападающего «Спартака» Квинси Промеса, заявила, что решение суда по делу о контрабанде наркотиков не является окончательным, а поэтому футболиста нельзя считать виновным.

«Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. Это может означать лишь одно — вердикт суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама после подачи апелляции проведёт полную переоценку уголовного дела нашего клиента. Также во время публичного слушания, дата которого ещё не назначена, в апелляционном суде мы повторно объясним все наши жалобы по решению суда. Хотелось бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным, и Квинси Промес не исключение», — приводит слова Хоф «Матч ТВ».

Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Квинси в € 6 млн.