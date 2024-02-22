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Игрок «Рубина» Безруков: понимал, что уход Слуцкого возможен, а многие даже не замечали

Игрок «Рубина» Безруков: понимал, что уход Слуцкого возможен, а многие даже не замечали
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Игрок казанского «Рубина» Руслан Безруков признался, что допускал уход Леонида Слуцкого из команды. По словам футболиста, он замечал эмоциональное выгорание тренера.

«Из-за того, что я тесно общался со Слуцким, замечал его выгорание. Видел разницу его эмоционального состояния между тем периодом, когда я пришёл в команду, и тем, когда он уходил. Я понимал, что это возможно, но всё-таки надеялся, что Викторович справится. Наверное, большинство людей этого даже и не замечало», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Леонид Слуцкий в декабре 2023 года возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Контракт 52-летнего специалиста с командой рассчитан до декабря 2024 года. Слуцкий пробовал свои силы в европейских клубах: «Халл Сити» (с июня по декабрь 2017 года) и «Витессе» (с июля 2018-го по ноябрь 2019-го).

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