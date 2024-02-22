«Мостового не стоит сбрасывать со счетов». Уткин — о новом тренере для «Баварии»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в ироничной форме предложил «Баварии» обратить внимание на Александра Мостового в качестве главного тренера.

«Я бы на месте «Баварии» не спешил, я бы ещё всё-таки прислушался к новостям из России, которые поступают весьма и весьма бурно. Сегодня один из преподавателей Высшей школы тренеров поделился своим впечатлением от того, как Александр Мостовой проявляет себя на этих самых курсах, как он активно участвует в беседах, в дискуссиях, как он пытливо пытается проникнуть в тайны тренерского ремесла. Так что, вы знаете, вот тут «Баварии» всё-таки стоит ещё немножечко подождать. Мостового никогда не стоит сбрасывать со счетов», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.