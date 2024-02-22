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Уткин — ветеранам «Спартака»: кто для вас свой? Осуждённый организатор наркотрафика?

Уткин — ветеранам «Спартака»: кто для вас свой? Осуждённый организатор наркотрафика?
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Известный журналист и комментатор Василий Уткин обратился к ветеранам «Спартака», поддержавшим нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Спартаковские ветераны, будучи опрошенными разными СМИ, высказали свою поддержку Квинси Антону Промесу, и кто-то даже сказал замечательную фразу: «Своих не выдаём». Я хочу напомнить, что вопрос о выдаче Промеса вообще не стоит, потому что между Россией и Голландией нет договора об экстрадиции, это просто бессмысленно. Ну, а тем ветеранам, которые высказались в таком духе, я просто хочу сказать: ребят, кто для вас свой? Осуждённый организатор наркотрафика? Но если так, ребята, то мне кажется, что вы как-то плоховато подумали», — сказал Уткин в выпуске своего YouTube-канала.

Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к полутора годам лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года.

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