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«Согласен с де Йонгом — журналисты часто лгут». Кунде — о возможном уходе из «Барсы»

«Согласен с де Йонгом — журналисты часто лгут». Кунде — о возможном уходе из «Барсы»
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде отреагировал на слухи, связывающие его с уходом из каталонской команды в предстоящее летнее трансферное окно. Французский игрок обороны одобрил недавнюю критику журналистов со стороны своего партнёра по команде полузащитника Френки де Йонга.

«Я согласен с де Йонгом — СМИ часто лгут. Френки должен был высказаться на этот счёт и открыть многим глаза. Думаю, что он прав. Слишком часто мы видим в прессе неправильные вещи», — приводит слова Кунде журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года за € 50 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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