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Кварацхелия был недоволен заменой в матче ЛЧ с «Барсой» и не пожал руку тренеру

Кварацхелия был недоволен заменой в матче ЛЧ с «Барсой» и не пожал руку тренеру
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия был раздосадован заменой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1), сообщает Football Italia. Напомним, грузинский футболист покинул поле на 68-й минуте.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

По информации источника, Кварацхелию удивила столь ранняя замена. Атакующий игрок не пожал руку партнёрам по команде и главному тренеру Франческо Кальцоне, проводившему дебютный матч во главе итальянского клуба. Отмечается, что грузинский вингер первым покинул стадион.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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