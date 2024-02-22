Люк Шоу планирует восстановиться от травмы к Евро-2024

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, несмотря на серьёзное повреждение, планирует принять участие в чемпионате Европы — 2024, который пройдёт в Германии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, медицинский персонал «красных дьяволов» и сборной Англии изо дня в день будет делать всё возможное, чтобы футболист восстановился от травмы к последним турам АПЛ нынешнего сезона.

Напомним, 28-летний игрок обороны в течение сезона трижды получал рецидив мышечного повреждения. В последний раз англичанин пропустил из-за травмы месяц (с 24 декабря по 23 января).

В нынешнем сезоне Шоу провёл за «красных дьяволов» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.