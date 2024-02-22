Капитан «Спартака» Зобнин оценил игру Промеса и Угальде на зимних сборах

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался об игре партнёров по команде, форвардов Квинси Промеса и Манфреда Угальде, в товарищеских матчах на зимних сборах.

«Хет-трик Квинси в последней игре с «Астаной»? Он не устаёт от футбола, тренируется и играет с радостью, большим желанием и агрессией. Это наш лидер. Спасибо ему за это.

Что касается новичка, Манфреда, то по игровым качествам это тот, кто нам нужен. Агрессия, постоянный прессинг. Он нам в любом случае поможет. С адаптацией никаких проблем нет. Улыбчивый парень, со всеми общается. Мы ему помогаем — и иностранцы, и российские ребята», — приводит слова Зобнина пресс-служба московского клуба.

На зимних сборах Промес провёл за «Спартак» четыре матча, в которых отметился тремя голами. Угальде, в свою очередь, также провёл четыре игры за красно-белых и сумел забить два мяча.