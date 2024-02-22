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Зобнин — о крупных победах «Спартака» на сборах: всё равно есть над чем работать

Зобнин — о крупных победах «Спартака» на сборах: всё равно есть над чем работать
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Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о серии разгромных побед своей команды в товарищеских матчах на зимних сборах. Напомним, московская команда выиграла четыре игры подряд с общим счётом 19:0.

«Всегда хочется большего. Хорошо, что крупно выиграли, сыграли «на ноль», но всё равно есть моменты, которые необходимо улучшать. У нас ещё есть время, чтобы это поправить.

Игра с «Астаной» стала последней в рамках зимних сборов. Так что она стала финальным тестом. Поэтому нужно было действовать уже приблизительно так, как это должно быть в официальных матчах. Так, в принципе, и получилось. Сейчас будем с полной концентрацией готовиться непосредственно к «Зениту», — приводит слова Зобнина пресс-служба московского клуба.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. Команда Гильермо Абаскаля на выезде встретится с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало игры — в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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