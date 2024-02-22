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Фабрегас похвалил «Манчестер Юнайтед» за частое использование молодых игроков

Фабрегас похвалил «Манчестер Юнайтед» за частое использование молодых игроков
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Бывший полузащитник «Барселоны», «Челси» и «Арсенала» Сеск Фабрегас похвалил «Манчестер Юнайтед» за то, что они дают возможность играть в основной команде таким молодым игрокам, как Кобби Майну и Алехандро Гарначо.

«Это, безусловно, здорово, потому что вы видите, что это дало им возможность, чтобы показать, на что они способны. Они играют с большим желанием. И это здорово, потому что сейчас в больших клубах такого не увидишь», — приводит слова Фабрегаса BBC.

18-летний Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Гарначо является воспитанником мадридского «Атлетико» и английского «Манчестер Юнайтед». Аргентинец перебрался в основную команду англичан летом 2022 года. В нынешнем сезоне 19-летний игрок провёл за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.

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