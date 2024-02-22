Сборная Испании продлила контракт с тренером де ла Фуэнте до чемпионата мира 2026 года

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) разрешила органам Федерации использовать пункт о продлении контракта с главным тренером испанской национальной команды Луисом де ла Фуэнте до 2026 года. Об этом информирует официальный сайт RFEF.

Сообщается, что благодаря этому продлению де ла Фуэнте сможет занимать пост главного тренера сборной Испании в случае, если она квалифицируется на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в Канаде, Мексике и США.

Де ла Фуэнте возглавил «фурию роху» сразу после вылета команды с ЧМ-2022 в Катаре — 8 декабря 2022 года. В июне 2023 года сборная Испании под его руководством выиграла Лигу наций УЕФА — 2022/2023, победив в полуфинале Италию (2:1) и в финале Хорватию (0:0 в основное время, 5:4 по пенальти).