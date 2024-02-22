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Сборная Испании продлила контракт с главным тренером де ла Фуэнте — Relevo

Сборная Испании продлила контракт с главным тренером де ла Фуэнте — Relevo
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Сборная Испании продолжит сотрудничество с главным тренером Луисом де ла Фуэнте, сообщает Relevo. По информации источника, стороны подписали новое соглашение со сроком действия до конца чемпионата мира — 2026. Таким образом, испанцы сыграют на Евро-2024 также под руководством 62-летнего специалиста.

Де ла Фуэнте возглавил «фурию роху» сразу после вылета команды с ЧМ-2022 в Катаре — 8 декабря 2022 года. В июне 2023 года сборная Испании под его руководством выиграла Лигу наций УЕФА — 2022/2023, победив в полуфинале Италию (2:1) и в финале Хорватию (0:0 в основное время, 5:4 по пенальти).

Напомним, сборная Испании будет бороться за путёвку в плей-офф Евро-2024 в группе B. В одном квартете с «фурией рохой» будут выступать команды Италии, Хорватии и Албании. На прошлом чемпионате Европы испанцы добрались до полуфинала, где в серии пенальти уступили будущему победителю турнира — сборной Италии.

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