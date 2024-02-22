«Акрон» подписал контракт с экс-голкипером «Спартака-2» Акмурзиным

Тольяттинский «Акрон» подписал контракт с вратарём Тимуром Акмурзиным, ранее выступавшим за «Велес». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Мелбет Первой лиги.

Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, соглашение между голкипером и «Акроном» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее 26-летний Тимур Акмурзин выступал за московский «Велес». В текущем сезоне Леон Второй лиги он провёл восемь матчей. Также на счету вратаря одна игра в Фонбет Кубке России.

До «Велеса» Акмурзин выступал за казахстанский «Тобол», с которым становился бронзовым призёром чемпионата Казахстана, московский «Спартак-2» и казанский «Рубин-2». Кроме этого, он провёл шесть сезонов в составе молодёжной команды «Рубина».