Фабрегас: Хойлунд очень умный, он может стать действительно лучшим нападающим «Юнайтед»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас поделился мнением об игре датского нападающего Расмуса Хойлунда в «Манчестер Юнайтед».

«Он очень хорошо атакует. Он очень умный. Он похож на Ван Нистелроя. Когда он обретёт уверенность в себе, я верю, что в будущем он может стать действительно лучшим нападающим «Юнайтед».

Когда у вас есть хороший игрок, и кто-то обыгрывающий один в один, постоянно делающий кроссы, вы всегда будете получать от него максимум», — приводит слова Фабрегаса ВВС.

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.