Тренер «Селтика» Брендан Рождерс высказался о решении Харта завершить карьеру

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал решение голкипера шотландского клуба Джо Харта завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Джо сделал феноменальную карьеру, и я знаю, что он будет очень скучать по игре, когда летом окончательно уйдёт из футбола. За всё, что он сделал в футболе, Джо заслуживает огромной похвалы и поздравлений, он был таким блестящим активом для «Селтика», конечно, и для всей игры на самом высоком уровне, как на внутреннем, так и на международном.

Хотя он будет настоящей потерей на поле, я знаю, что он останется в футболе в той или иной форме. Он всегда будет частью его жизни, и я уверен, что чем бы он ни занимался после лета, все в клубе желают ему только самого лучшего успеха.

Я полностью понимаю и уважаю причины, побудившие Джо сделать это заявление, а также то, что он чётко изложил клубу и нашим болельщикам своё будущее. Я также знаю, что он продолжит работать на протяжении всего этого сезона с той же интенсивностью, самоотдачей и драйвом, которыми он всегда славился», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Селтика».