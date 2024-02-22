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Иржи Ярошик: готов был сыграть на Кубке Легенд, но не получил приглашение

Иржи Ярошик: готов был сыграть на Кубке Легенд, но не получил приглашение
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Бывший футболист ЦСКА и экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что хотел принять участие в Кубке Легенд, однако не получил приглашения от организаторов турнира.

«Я видел, что в Москве проходил интересный турнир Кубок Легенд. Пригласили других игроков, я не получил приглашение. Были знакомые лица, интересные бывшие соперники, хорошие игроки участвовали. Я сейчас здоров, нет какой-либо травмы и готов был сыграть там. Надеюсь, что в следующем году получу приглашение», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Кубок Легенд проходил на стадионе «Мегаспорт» в Москве 10 и 11 февраля. В финальном матче легенды «Спартака» обыграли сборную мира со счётом 7:5. Третье место на турнире заняла команда легенд «Динамо». Динамовцы победили легенд ЦСКА со счётом 12:7. В матче за пятое место легенды «Локомотива» обыграли легенд «Зенита» со счётом 12:8.

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