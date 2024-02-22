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Тчуамени: носить футболку «Реала» для меня — воплощение мечты

Тчуамени: носить футболку «Реала» для меня — воплощение мечты
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Опорный полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поделился эмоциями от игры за мадридский клуб, а также рассказал о своём первом сезоне в качестве футболиста «сливочных».

«В «Реале» ты играешь за самый большой клуб в мире. Ожидания всегда будут высокими, и вы должны соответствовать им. Куда бы вы ни пошли, вы чувствуете ожидания, которые окружают клуб. Носить эту футболку для меня — воплощение мечты.

Я многому научился в свой первый сезон. Были и отличные моменты, и тяжёлые. Но это история человека, футболиста», — приводит слова Тчуамени Madrid Zone.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

После 25 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 62 набранных очка.

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