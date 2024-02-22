Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его по аналогии с Роналду до Евро-2024

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который, по всей видимости, покинет французский клуб по окончании сезона, уже начал обдумывать детали своей презентации на «Сантьяго Бернабеу» после возможного перехода в «Реал», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, в первую очередь 25-летний футболист желает, чтобы его представили перед болельщиками мадридской команды строго до начала чемпионата Европы — 2024. Француза не смущает тот факт, что его контракт с «ПСЖ» действителен до 30 июня этого года. Во-вторых, Килиан хочет организовать презентацию в стиле той, которая была у португальского форварда Криштиану Роналду после перехода в «Реал» в 2009 году.

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Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.