Лига Европы: результаты всех матчей 1/16 финала

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Сегодня, 22 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которых определились команды вышедшие в следующую стадию турнира.

Все результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы:

«Фрайбург» — «Ланс» — 3:2 (общ. 3:2);

«Карабах» — «Брага» — 2:3 (общ. 6:5);

«Ренн» — «Милан» — 3:2 (общ. 3:5);

«Тулуза» — «Бенфика» — 0:0 (общ. 1:2);

«Рома» — «Фейеноорд» — 1:1 (4:2 по пен.) (общ. 3:2)

«Марсель» — «Шахтёр» — 3:1 (общ. 5:3);

«Спарта» — «Галатасарай» — 4:1 (общ. 6:4);

«Спортинг» — «Янг Бойз» — 1:1 (общ. 4:2).

Напомним, сразу в 1/8 финала Лиги Европы по итогам группового этапа вышли «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» (Прага), «Байер».

Финальный матч Лиги Европы УЕФА в сезоне-2023/2024 пройдёт 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия.