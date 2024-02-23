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Лига конференций: результаты всех матчей 1/16 финала

Вчера, 22 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА, по итогам которых определились команды вышедшие в следующую стадию турнира.

Все результаты матчей 1/16 финала Лиги конференций:

«Маккаби» Хайфа - «Генит» — 1:1 (2:1);

«Лудогорец» — «Серветт» — 0:1 (общ. 0:1);

Загребское «Динамо» - «Бетис» — 1:1 (общ. 2:1);

«Будё-Глимт» - «Аякс» — 1:2 (общ. 3:4);

Братиславский «Слован» - «Штурм» — 0:1 (общ. 1:5);

«Айнтрахт» - «Юнион» — 1:2 (общ. 3:4);

«Ференцварош» — «Олимпиакос» — 0:1 (общ. 0:2);

«Легия» — «Мольде» — 0:3 (общ. 2:6).

Напомним, сразу в 1/8 финала Лиги конференций по итогам группового этапа вышли «Лилль», «Маккаби» (Тель-Авив), «Виктория», «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Фенербахче».

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 7 марта, а ответные — 14 марта.