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«Ливерпуль» провёл первые переговоры с представителями Хаби Алонсо

«Ливерпуль» провёл первые переговоры с представителями Хаби Алонсо
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«Ливерпуль» заинтересован в приглашении наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на пост главного тренера команды.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, руководство английского клуба уже связалось с представителями испанского специалиста по поводу возможного сотрудничества.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона. Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году.

После 22 сыгранных туров в чемпионате Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 50 очков.

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