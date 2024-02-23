«Я испытывал боль с 20-й минуты». Нападающий «Бетиса» — о травме в матче с «Динамо» Загреб

Нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу высказался о травме, полученной в матче с «Динамо» (Загреб).

Вчера, 22 февраля, «Бетис» сыграл вничью с «Динамо» в 1/16 финала Лиги конференций. На 38 минуте Бакамбу открыл счёт в матче, а после перерыва был заменен из-за повреждения.

«Я увижусь с медицинским персоналом завтра. Я испытывал боль с 20-й минуты, и мне было очень сложно продолжать.

Жаль, что так получилось, но всегда нужно идти вперед и верить. Не опускать голову. У нас игра в воскресенье, и мы должны выйти и победить», приводит слова Бакамбу Marca.

Бакамбу перешёл в «Бетис» из «Галатасарая» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

За «Бетис» Бакамбу сыграл два матча и отметился одним мячом.

По итогу двухматчевого противостояния «Бетис» вылете Лиги конференций со счётом 1:2.