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Защитник «Зенита» Алип: скучаю по Чистякову, за два года стали очень близкими друзьями

Защитник «Зенита» Алип: скучаю по Чистякову, за два года стали очень близкими друзьями
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Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип признался, что скучает по своему другу и одноклубнику Дмитрию Чистякову, который на правах аренды перешёл в «Сочи».

«Конечно, скучаю по нему. Переписываемся постоянно. За два года стали очень близкими друзьями. Желаю ему обойтись без травм. Ещё с Сутором попрощались недавно. Я желаю пацанам, чтобы они играли как можно больше. И остались в РПЛ.

Считаю, Чистяков перезапустится в «Сочи». Да и всегда был в порядке. Сейчас у них большие изменения в составе. Я на 100% уверен: если всё будет нормально со здоровьем, он будет играть. У него сейчас всё хорошо — город приятный, атмосфера нормальная. Есть всё для работы и достижения результата», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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