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Главный тренер сборной Германии Нагельсман вспомнил о своей работе в «Баварии»

Главный тренер сборной Германии Нагельсман вспомнил о своей работе в «Баварии»
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман вспомнил о своей работе в «Баварии». Напомним, немецкий специалист возглавлял мюнхенский клуб с 2021 по 2023 год.

«Я был назначен в «Баварию» с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые уделяют тебе время. Юрген Клопп провёл в «Ливерпуле» пять лет, пока впервые не стал там чемпионом. Пеп Гвардиола выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» только спустя семь лет после своего назначения. У тренеров мюнхенской «Баварии» не так много времени, чтобы что-то развить», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, после «Баварии» Юлиан возглавил сборную Германии, которая под его руководством выступит на домашнем чемпионате Европы — 2024.

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