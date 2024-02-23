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Юлиан Нагельсман рассказал о целях Германии на Евро-2024

Юлиан Нагельсман рассказал о целях Германии на Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, какую цель он ставит перед немецкой командой на чемпионате Европы — 2024.

«Как болельщику мне важнее то, как играет и выступает команда, чем просто результат. Сборная уже много лет находится на дне. В последнее время не было ничего, что могло бы дать нам надежду на выход в полуфинал. Но я верю, что если мы сыграем четыре или пять хороших матчей, порвём себя на части, а потом вылетим в четвертьфинале против топ-команды, то это всё равно можно будет назвать хорошим чемпионатом Европы для Германии», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Участие в розыгрыше турнира примут 24 сборные. Финал Евро-2024 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Берлине.

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