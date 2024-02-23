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Быстров: «Зенит» тратит деньги каждое трансферное окно, чтобы быть на вершине горы

Быстров: «Зенит» тратит деньги каждое трансферное окно, чтобы быть на вершине горы
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о трансферной политике сине-бело-голубых.

«Зенит» тратит деньги каждое трансферное окно, чтобы находиться на вершине горы. У «Зенита» есть такая возможность — они ей пользуются. Нельзя выиграть РПЛ, не потратив € 30 млн? Это уже вопрос к руководителям клуба. Если они видят, что первую часть чемпионата закончили на втором месте, значит, что-то было не так и нужно укрепляться.

«Зенит» заработал много денег на Малкоме и на продаже других футболистов. Если ты хочешь выигрывать, нужно разумно подходить к этому. То, что нет Лиги чемпионов — не значит, что в чемпионате и Кубке не нужно выигрывать. Нужно выигрывать в каждом матче», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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