Кононов — об уходе Журавлёва в «Химки»: это один из тех игроков, которые успокоились

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал переход защитника Юрия Журавлёва в подмосковные «Химки» на правах аренды. Соглашение включает в себя опцию выкупа.

«Это один из игроков, про которых я говорил: я увидел, что он успокоился. Не могу сказать, что в моём понимании он был одним из лучших или лучшим. Считаю, что на каждой позиции должна быть конкуренция: конкуренция здоровая, а не на словах. Важно показывать, что ты лучший игрок или один из лучших, на поле и в тренировочном процессе. Жить прошлым, что я когда-то где-то играл на каком-то уровне, и делать из этого такие выводы, что вы меня должны ставить в состав — я уверен, что это неправильно. Если ты считаешь себя серьёзным футболистом, выйди и докажи это на тренировках», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

27-летний футболист стал игроком «Торпедо» в январе прошлого года, перейдя из грозненского «Ахмата». На протяжении карьеры игрок обороны также выступал за «Кубань», «Волгарь» и «Уфу». Действующее соглашение Юрия с московским клубом рассчитано до конца этого года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 700 тыс. В нынешнем сезоне Журавлёв принял участие в 11 матчах автозаводцев во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Футболисты московского «Торпедо» за 20 сыгранных туров Мелбет Первой лиги набрали 27 очков. Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Химки» расположились на втором месте. Подмосковная команда имеет в своём активе 36 очков.