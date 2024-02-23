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«Динамо» потерпело разгромное поражение в контрольном матче с «Балтикой»

«Динамо» потерпело разгромное поражение в контрольном матче с «Балтикой»
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Завершился контрольный матч, в котором московское «Динамо» играло с калининградской «Балтикой». Игра проходила на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в турецком Белеке. В качестве главного арбитра встречи выступил Медербек Тайчиев из Киргизии. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Балтики».

На второй минуте счёт в матче открыл нападающий «Балтики» Джоэль Фамейе. На 22-й минуте полузащитник Дмитрий Рыбчинский удвоил преимущество калининградской команды. На 42-й минуте защитник Александр Осипов забил третий гол «Балтики».

После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. После аналогичного количества туров «Балтика» заработала 13 очков и расположилась на 15-й строчке.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
3 : 0
Динамо
Москва, Россия
1:0 Фамейе – 2'     2:0 Рыбчинский – 22'     3:0 Осипов – 42'    
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