«Динамо» потерпело разгромное поражение в контрольном матче с «Балтикой»

Завершился контрольный матч, в котором московское «Динамо» играло с калининградской «Балтикой». Игра проходила на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в турецком Белеке. В качестве главного арбитра встречи выступил Медербек Тайчиев из Киргизии. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Балтики».

На второй минуте счёт в матче открыл нападающий «Балтики» Джоэль Фамейе. На 22-й минуте полузащитник Дмитрий Рыбчинский удвоил преимущество калининградской команды. На 42-й минуте защитник Александр Осипов забил третий гол «Балтики».

После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. После аналогичного количества туров «Балтика» заработала 13 очков и расположилась на 15-й строчке.