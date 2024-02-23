Тренер «Динамо» Личка рассказал, что его расстроило в проигранном матче с «Балтикой»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение в контрольном матче с калининградской «Балтикой» (0:3).

«Сильно ли расстроился из-за первого поражения на зимних сборах? Результат меня не сильно расстроил. Скорее, расстроен тем, что в первом тайме молодые парни думали, что после удачных игр с «Оренбургом» и «Крыльями» у них всё легко пойдёт и в этот раз. Проигрывали всю борьбу, совсем не было агрессивности на поле. Была видна разница между центральными форвардами – Чупаёвым и Фамейе – как они сохраняли мячи. Было много простых ошибок при передачах», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

В составе «Балтики» отличились Джоэль Фамейе, Дмитрий Рыбчинский и Александр Осипов.