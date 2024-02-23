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Тренер «Динамо» Личка рассказал, что его расстроило в проигранном матче с «Балтикой»

Тренер «Динамо» Личка рассказал, что его расстроило в проигранном матче с «Балтикой»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение в контрольном матче с калининградской «Балтикой» (0:3).

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
3 : 0
Динамо
Москва, Россия
1:0 Фамейе – 2'     2:0 Рыбчинский – 22'     3:0 Осипов – 42'    

«Сильно ли расстроился из-за первого поражения на зимних сборах? Результат меня не сильно расстроил. Скорее, расстроен тем, что в первом тайме молодые парни думали, что после удачных игр с «Оренбургом» и «Крыльями» у них всё легко пойдёт и в этот раз. Проигрывали всю борьбу, совсем не было агрессивности на поле. Была видна разница между центральными форвардами – Чупаёвым и Фамейе – как они сохраняли мячи. Было много простых ошибок при передачах», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

В составе «Балтики» отличились Джоэль Фамейе, Дмитрий Рыбчинский и Александр Осипов.

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