Марцел Личка поставил оценку за сборы молодым игрокам из второй команды «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос об участии молодых игроков второй команды в зимних сборах.

«Какую оценку поставлю молодым игрокам из второй команды за эти сборы? Они провели с нами три матча, и за сегодняшний тайм (в контрольном матче с «Балтикой» (0:3). — Прим. «Чемпионата») поставлю им единицу, но второй тайм и встречи с «Оренбургом» и «Крыльями» были лучше. Они старались, пробовали играть так, как мы работаем на тренировках, придерживались наших принципов игры. Так что на общую оценку «четыре с минусом» они наиграли», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

В сегодняшнем контрольном матче в составе «Балтики» отличились Джоэль Фамейе, Дмитрий Рыбчинский и Александр Осипов.