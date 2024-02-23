«Арсенал» заинтересован в переходе Жоау Канселу

Лондонский «Арсенал» заинтересован в переходе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который выступает на правах аренды за «Барселону». Об этом сообщил журналист Грач Хачатрян в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в «Арсенале» следят за ситуацией с «Барселоной», которая может не позволить себе продление аренды Канселу.

Напомним, срок арендного соглашения между «Манчестер Сити» и «Барселоной» рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее сообщалось, что португальский защитник хочет остаться и продолжать играть за «Барселону».

В текущем сезоне испанской Примеры 29-летний Жоау Канселу провёл 21 матч, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также на его счету семь игр, один гол и один ассист в Лиге чемпионов.