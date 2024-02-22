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Хави: я убеждён, что «Барселона» нуждается в переменах

Хави: я убеждён, что «Барселона» нуждается в переменах
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Главный тренер «Барселоны» Хави, который покинет свой пост по завершении нынешнего сезона, считает, что каталонский клуб нуждается в переменах.

«Моё решение о будущем не изменится. Я убеждён, что этот клуб нуждается в переменах. До июня осталось ещё пару месяцев, но я думаю, что моё решение — это необходимость. Оно лучше всего подходит и мне самому, и, конечно же, клубу», — приводит слова Хави известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. Ранее испанский специалист объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году.

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