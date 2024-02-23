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Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Захарян — в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Вильярреалом»

Захарян — в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Вильярреалом»
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В матче 26-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 26-й тур
23 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Галан, Пачеко, Мендес, Субименди, Захарян, Кубо, Барренечеа, Силва.

«Вильярреал»: Йоргенсен, Альбиоль, Москера, Бейи, Морено А., Коклен, Комесанья, Баэна, Ахомаш, Морено Х., Гедеш.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 25 матчей. «Вильярреал» находится на 13-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (62).

Турнирная таблица Ла Лиги
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